RIA registreeris septembris 190 küberintsidenti

Samuti nägi amet DDoS rünnakute sihtmärkidena haridus- ja noorteameti (HARNO) pakutavat õpikeskkonda moodle.edu.ee. Kokku kümmekond rünnakut mõjutasid teenuste kättesaadavust paarist minutist paari tunnini. Oluline on märkida, et rünnakud on mõjutanud ka Tallinna tehnikaülikooli, Tartu ülikooli kliinikumi ja HARNO-ga seotud nimeservereid. CERT-EE on pakkunud omalt poolt infrastruktuurialast tuge.