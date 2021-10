FOTO ⟩ Sotsiaalmeedias jagatakse Hitleri-nimelist vaktsineerimistõendit

Siiski kinnitas ta, et siinne süsteem toimib korrektselt. «Meie saame omalt poolt kinnitada, et Eesti privaatvõti ei ole lekkinud ja Eestis genereeritud tõendid on nõuetekohased,» lisas Tera.

Rakendustel võimalik kontrollida

Tera selgitas, et vajadusel saab TEHIK tõendada, kas pass on genereeritud Eesti privaatvõtmega ning kas tõendile on alusdokument ka tervise infosüsteemis olemas. «Kontrolli, kas tõend on genereeritud Eesti privaatvõtmega saavad kontrollida ka kõik verifitseerimisrakendused,» selgitas ta.