Kosmosekonverents toob Tallinnasse rahvusvahelised küber- ja kosmoseturvalisuse eksperdid

«Me tihti ei teadvusta seda endale, aga satelliidid on meie igapäevaelu toimimiseks üliolulised. Internet, navigatsioon, teleülekanded, ilmateade – kõik need teenused on meile kättesaadavad just tänu satelliitidele,» kommenteeris konverentsi üks peaesinejaid, Airbus CyberSecurity Saksamaa kaitse- ja strateegiliste programmide juht Dr. Frank Schubert. «Need andmed on aga ka iseenesestmõistetavalt tohutult väärtuslikud, võivad sisaldada tundlikku teavet ning on seega küberrünnakute sihtmärgiks. Igasugune koostöö kosmose küberturvalisuse valdkonnas on seega väga teretulnud.»