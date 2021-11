Eesti ettevõte hakkab Brasiilias võitlema ebaseadusliku metsaraiega

Timbeteri asutaja ja tegevjuhi Anna-Greta Tsahkna sõnul on ettevõtte jaoks tegu olulise sammuga teel globaalse standardi saavutamisel, kuna kogu maailma pilgud on suunatud Amazonase metsades toimuvale. «Meie jaoks on selle koostöökokkuleppe allkirjastamine COP26-l märgilise tähendusega, selgelt demonstreerides, et Pernambuco on valmis julgelt muutusi metsasektoris läbi viima. Timbeteri tehnoloogia on Brasiilias erasektori poolt väga hästi vastu võetud ning meil on väga hea meel alustada koostööd avaliku sektoriga kuna ainult avaliku-ja erasektori koostöös on võimalik suuri muutusi ellu viia,» märkis ta.