Läänemere parvlaevad ühendatakse kaldaelektriga

Stockholmi, Helsingi ja Tallinna sadamad on leppinud varem kokku ühistes standardites ja lahendustes, mille tulemusel on eraldiseisvalt arendatud ja investeeritud parvlaevade kaldaelektritoite võimekusse. Viimasena ühenduvad peatselt kaldaelektriga kõik Tallinn-Helsingi liini parvlaevad, juba enne on saanud kaldaelektrit sadamates kasutada Stockholm-Helsingi ja Stockholm-Tallinn ning osaliselt juba ka Tallinn-Helsingi liinil tegutsevad parvlaevad.

Kolm Läänemere sadamat näevad kaldaelektri laialdasemat kasutamist ühe olulise lahendusena, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning õhu- ja mürasaastet. Laevades kasutusele võetavate süsinikuvabade alternatiivkütuste selgumiseni on kaldaelektri tarbimine üks mõjusaimaid samme laevanduse ja merenduse valdkonnas Euroopa 2030. aasta kliimaambitsioonide täitmiseks.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul sõltub kliimamuutuste aeglustamine iga ettevõtte kohestest tegevustest ning sadamatel on väljakutse võtta ette kardinaalseid muutusi. «Suurimate Läänemere-äärsete transpordi- ja logistikakeskustena on sadamatel vastutus selle eest, et õhk oleks puhtam nii sadamates kui ka ümberkaudsetes linnades. Arvestades õhukvaliteedi paranemist ja mürasaaste vähenemist, on laevade kaldaelektriga varustus vajalik projekt mitte ainult kõigi Tallinna linnaelanike ja külastajate jaoks, vaid ka laevaoperaatorite jaoks, kes saavad selle projekti kaudu positiivselt kaasa aidata linnakeskkonna arengule,» rääkis Kalm.

18 000 tonni süsinikdioksiidi võrra väheneb parvlaevade süsinikuheide aastas

Sadamate koostöö tähendab, et kuigi mõned parvlaevad on juba mitu aastat olnud ühendatud kaldaelektriga, siis peatselt minnakse kolme sadama vahel sõitvatel parvlaevadel täielikult üle kaldaelektrile. Hinnanguliselt väheneb kasvuhoonegaaside hulk tänu sellele rohkem kui 18 000 tonni võrra aastas.

«Parvlaevaliinid meie naaberriikide vahel on kui sillad üle Läänemere. Igal aastal sõidab 380 000 veoautot või haagist parvlaevaga Stockholmi, Helsingi ja Tallinna sadamate vahel. Värtahamneni sadama kaldaelektriühendused on osa ühisest keskkonnaalasest algatusest koos teiste Läänemere sadamatega meie keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks,» selgitas Stockholmi linnapea Anna König Jerlmyr.