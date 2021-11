Põltsamaal valmib aasta lõpuks uus biokütuse katlamaja

Adveni projektide direktori Priit Tiidu sõnul kaasneb soojusvõrkude ja katlamaja ehitusega mitmeid positiivseid mõjusid ning tarbija jaoks on üheks olulisemaks stabiilsem kütte hind. Seda on võimalik saavutada tänu hakkepuidu osakakaalu suurendamisele katlamajas.

«Maagaasi hind maailmaturul on teinud suuri hüppeid ja paratamatult ongi gaasikütte üks suurimaid puuduseid just maailmaturul toimuvast sõltumine. See võib viia hinna ootamatult ja järsku väga kõrgele, samas kui kohalik hakkepuit on biokütusena märksa stabiilsema hinnatasemega. Lisaks annab hakkepuidu kasutamine tööd kohalikele elanikele ja võimaldab väärindada väheväärtuslikku puitmaterjali,» märkis Tiit.