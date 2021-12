Nüüd on tulnud kommunikatsioonifirma Clemenger BBDO koostöös Tasmaania Ülikooliga välja ideega ehitada selline must kast ka meie planeedi jaoks.

«Maa must kast on seade, mis salvestab kõik inimkonna sammud kliimakatastroofi arenguks või vältimiseks,» ütles Clemenger BBDO tegevjuht Jim Curtis. Must kast, umbes kümnemeetrine roostevabast terasest ehitis, rajatakse Tasmaania eraldatud läänerannikule, paika, mis on nii geoloogiliselt kui poliitiliselt stabiilne asukoht. Seade salvestab automaatselt Maa atmosfääri süsihappegaasi- sisalduse, temperatuuri tasemed ja Maa energiatarbimise ning kogub internetist automaatselt sellekohast infot. Seade saab toidet päikesepatareide ja geotermaalse energia abil.