AUTOAASTA 2021 ⟩ Sujuvalt nurruv pöörane kiskja saadeti ajalukku

1. Aasta nuhtlus: uute autode puudus ja hoogsalt kasvavad hinnad

Kiibikriis, aga laiemalt kõikvõimalike tarneahelate katkiminek koroona tõttu tõi kaasa tootmisraskused ning hoogsa hinnatõusu nii uute kui ka kasutatud autode turul.

Soovitus 2022. aastaks: kui on kohe vaja uut autot osta, ostke seda, mis on laoplatsilt võtta või just läinud tootmisliinile. Aasta lõpupoole peaks pinge tootmisahelates juba järele andma ning ooteajad hakkama tasapisi jälle mõistlikku ajavahemikku tulema. Hinnad sellepärast odavamaks ei lähe. Kui komplekteerite endale uut sõidukit, ärge koonerdage varustuse pealt (kui see on muidugi rahaliselt võimalik). Praeguste arengute jätkudes on see eelviimane või üldse viimane sisepõlemismootoriga uus auto, mida teil õnnestub osta. Tundke end selles hästi. Pluss, järelturg hindab head varustust.

Teine soovitus 2022. aastaks: Elektrisõidukid ei muutu ka odavamaks, pigem vastupidi. Hea on see, et iga uue mudeliga silutakse mõni eelmiste viga või kitsaskoht, ent viimistlustöid jätkub ka järgnevateks aastateks. Ostke, kui vaja, aga tormata pole tarvis. Kasvab nii-öelda keskkonnateadlikkuse surve sõita elektriga. Näeme esimesi märke, kuidas auto muutub tasapisi taas nii-öelda eliidi asjaks.

2. Aasta sõna: liikuvuslahendus. Ehk unistamine on kahjutu

Uus ja pop sõna, ent esialgu veel sisuga täitumata. Kas liikuvuslahendus on tõuksid ja muud iseveerejad ja rendisõidukid? Või tähendab liikuvuslahendus (kesk)linna ühistranspordi imelist muundumist reisikapsliteks, -gondliteks ja muudeks väikevormideks? Tont sellest aru saab. 2021 tutvustati hulgaliselt liikuvuslahendusi, mis sobivad päikselisse suvepäeva, kui kõik on linnast lahkunud. Kesklinnade veatuid tänavaid täidavad tulevikulised sõiduvahendid noortele ja jõukatele. Eksole, unistamine on kahjutu.

2022: Liikuvuslahendustega hullatakse edasi. Millal jõutakse päris-inimeste, päris-vajaduste ja päris-keskkondadeni… ei julgeks panustada lähiaastale.

Ionity laadija Tšehhis ja Porsche Taycan Cross Turismo. FOTO: Tootja foto

3. Aasta kokkuhoid: laadimispostid lageda taeva all

Hoogtööna püstitati elektriautode laadimispunkte ja avalik laadimisvõrk edenes tublisti. Elektriautodega sõitjad on laadimispostide rajajate meelest vett-, tuult- ja päikesthülgavad, kes ei vaja kaitset ühegi loodusjõu eest. Varjualune kiirlaadija kohal on hädavajalik kasvõi seetõttu, et tänu jahutussüsteemile on laadimiskaablid jämedad, rasked ja kohmakad, mistõttu vihmase ilmaga on väga keeruline saada hakkama riideid poriseks määrimata. Meie kliimas on aastas umbes neljal päeval kuiv ja ilus, ülejäänud 361 päeval meenutab elektriautot laadijaga ühendada üritav inimene Laokooni gruppi – kuulsat antiikskulptuuri, kus Laokoon ja tema pojad võitlevad vihaselt hiigelmaoga.

2022: tasapisi parandatakse sagedasi tarkvaralisi hädasid – äpp ei tööta üldse, laadimine ei alga, laadimine katkeb, auto ja post ei lukustu teineteise küljest lahti jne. Igaks juhuks tuleb jätkuvalt alla laadida, regada ja krediitkaardiga siduda kõigi teenusepakkujate äpid ja kaardid.

4. Aasta „oleks-võinud-jätta-tegemata“: napakad loosungid liikluses

Ohutu liikluse kampaaniameistritele tõttasid appi ka poliitikud ja lisaks pealinna punastele rattateedele saime topeltdoosi kiirust piiravaid loosungeid. Küll taheti Tallinnas piirkiiruseks 30 km/h, samal ajal kulutas Transpordiamet kõvasti maksumaksja raha kampaaniale „sõida 49 km/h“.

2022: Igas linnas on piirkondi, kus 30 km/h on absoluutselt mõistlik kiirus, nii et siin on tegemist isetäituva ennustusega – kusagil (Tallinnas) nii ehk teisiti pannakse üles liiklusmärk „30“. Pole vaja selle puhul pidu korraldada.

2022: Transpordiamet, kes te viite nüüd rahapuudusele viidates maanteede äärest prügikastid ja tualetid, palun ärge siis kulutage aasta jooksul ainsat sentigi õõnsatele kampaaniatele, mis ei muuda liikluses midagi. Tehke midagi sisulist, mille peale inimesed tõesti leiaks, et seda oli vaja! Analüüsivõimet soovides.

Bentley Continental GT Speed Convertible W12 Põhjarannikul 2021. aasta novembris. FOTO: Esta Tatrik

5. Aasta hüvastijätupeod: nukker-magus ajastu lõpp

Vahetult enne jõule teatas Bentley, et lõpetab 6,0-liitriliste W12 mootorite tootmise. See oli etteteada uudis, aga ikkagi väga kurb. Ajastu lõpp. Tegemist on tänapäeva ühe kõige võimsama ja ka nutikama seeriamootoriga. Jõuallikat uuendati vaid kuus aastat tagasi ning seda peetakse efektiivseks ja puhtaks. Ent midagi pole teha – selline inseritöö, emotsioon tuli heitmenormide tõttu visata lõplikult kuuri taha roostetama. Ebaõiglane? Jah. Ebaratsionaalne? Jah! Postimehes ilmus viimane proovisõit W12 Bentley Continental GT Speed Convertible’iga 4. detsembril.