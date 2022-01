VIDINAD HOIAVAD RAHA KOKKU ⟩ Targad elektrisäästuseadmed

Nutikad seadmed, mis arvestavad elektri börsihinda ja juhivad sellest lähtudes elektriseadmete tööd, on nõutud kaup. Elektri börsihind on tunnipõhine, mis tähendab, et hind võib – aga ei pruugi! – muutuda ööpäevas 24 korda. Seda eripära püüavadki kliendi kasuks tööle panna seadmed, mis reguleerivad tarbimist vastavalt elektri börsihinnale. Teemat aitavad lahti seletada kaks Eesti tootjat. Themo on täielikult Eestis arendatud lahendus ning tootmine on samuti Eestis. Celeon.ee kasutab targa kodu entusiastide hulgas populaarseks saanud universaalseid elektrivoolu lüliteid, aga näiteks õhk-õhk-soojuspumba juhtseade on Celeoni enda toode, samuti on telefoniäpid kohapeal loodud.