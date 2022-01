ROHEPÖÖRE ⟩ Briti luksusautotootja paneb elektriautode arendusse kümne aastaga 2,5 miljardit naela

Esimene Bentley elektriauto peaks tootmisliinilt tulema kolme aasta pärast, 2025. aastal. Mark on võtnud eesmärgiks juba 2030. aastaks jõuda süsinikuneutraalsuseni ja toota üksnes elektrisõidukeid. 2,5 miljardit naela kavatsetakse kulutada mudelirivi täielikuks uuendamiseks ning pikkade traditsioonidega Crewe tehase ja arenduskeskuse laiendamiseks ja kaasajastamiseks. Teatavasti kuulub Bentley Volkswageni gruppi. Otsust, et elektriautode tootmise kaalukauss langes Crewe tehase kasuks, peetakse oluliseks mitte ainult autotehase 4000 töötaja jaoks, vaid ka Suurbritannia majandusele üldisemalt.

Alles möödunud nädalal esitles Bentley luksusautot Flying Spur Hybrid. Nagu nimigi ütleb, on luksusautost saanud hübriid. Ökoajastusse liikuv Bentley pidi tõstma mootoriruumist välja senise 6-liitrise W12 mootori, mis arendas 635 hj ja oli tuntud oma ilusa käigu, ökonoomsuse ja puhtuse poolest. Asemele tuleb sõsarmudelilt Porsche Panameralt laenatud V6 jõuallikas, mida Bentley insenerid on pisut ümber häälestanud. 2,9-liitrine hübriidajam teeb 544 hj ja 750 Nm ning see on enamvähem 100 hj võimsam kui Bentayga hübriidjõuallikas. Praeguste teadmiste järgi tehnilisi andmeid kõrvutades kaotab Flying Spur Hybrid eelkäijaga võrreldes kiirendusest 0,3 sekundit ja tippkiirusest 50 km/h, kuid võidab CO2 heitme pealt, mis oletatavasti kukub kuhugi 70 g/km kanti.