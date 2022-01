AUTOUUDIS ⟩ Škoda esitles värskelt margi esimest elektrilist kähkusõiduautot

Škoda Enyaqi mudelite sekka lisandus äsja kupeeliku joonega elegantne elektrisõiduk täisnimega Škoda Enyaq Coupé iV. Teatavasti on eelmisest kevadest müügil Enyaq, mis muide osutus ka eelmise aasta kõige müüdumaks elektriautoks Eestis, edastades 98 kaubaks läinud autoga järgnevaid sisuliselt poole võrra. Langeva katusejoone ja sportliku välimusega kupee-Enyaqi puhul saab tulevane ostja teha mitmeid valikuid. Pakutakse kahte akut, võimsust 132 kW kuni 220 kW, samuti saab valida veoskeemi – tagavedu või nelikvedu. Valikus on koguni neli võimsusastet. Sõiduulatus küündib maksimaalselt 545 kilomeetrini mõõdetuna WLTP tsüklis. Istmekatted on valmistatud villast ja ümbertöödeldud plastpudelitest.

Sportlikust välimusest ja langevast katusejoonest hoolimata on kupee-Enyaqis ruumi palju ja pakiruumi maht ulatub 570 liitrini. Kuna elektriautodel pole kardaanitunnelit, on sõitjateruumis ohtralt ruumi, eriti tagaistujatele.

Tagaveoline Enyaq Coupé iV 60 on varustatud 62 kWh akuga ja arendab 132 kW. Enyaq Coupé iV 80 on samuti tagaveoline ja arendab 150 kW võimsust 82 kWh aku toel. Kahel mudelil on esisillas ka teine elektrimootor, nii et nelikveoline 80x arendab 195 kW.

Škoda Enyaq Coupé RS iV FOTO: Tootja foto

Enyaqide tippmudel on Enyaq Coupé RS iV, mis on ka esimene elektri-Škodade kähkusõiduk. Maksimaalne võimsus 220 kW, kiirendus 6,5 sekundit nullist sajani, pöördemoment 460 Nm ja tippkiirus 180 km/h. Silmatorkavuse üle ei saa just kurta, eriti kui kerevärv on ainult RS-versioonile pakutav Mamba Green.

Enyaq Coupéd hakatakse tootma Škoda põhitehases Mladá Boleslavis. Nii on Enyaqid ainsad MEB-platvormil Volkswageni grupi elektrisõidukid, mida toodetakse väljaspool Saksamaad.

Škoda Enyaq Coupé RS iV FOTO: Tootja foto

Škoda Enyaq Coupé RS iV FOTO: Tootja foto