AUTOUUDIS ⟩ Eestisse jõudis täiselektriline CUPRA Born, mis torkab silma keskkonnateadlike lahendustega

Dünaamilisele iseloomule lisaks on tootja palju tähelepanu pööranud keskkonnasõbralikele lahendustele. «CUPRA Born viib brändi elektriajastusse, pakkudes efektset disaini otse Barcelonast ning silmapilkselt reageerivat sooritusvõimet koos täiselektrilise sõiduulatusega üle 500 km. See on auto, mis annab oma panuse CO2-heitmete vähendamisse üle kogu maailma ning aitab saavutada Euroopa keskkonnaalaseid eesmärke,» ütles CUPRA tegevdirektor Wayne Griffiths.

Veelgi enam – see on esimene CUPRA mudel, mis jõuab tarbijateni järgides süsinikuneutraalset kontseptsiooni. See tähendab, et tarneahelas kasutatakse vaid taastuvatest allikatest saadud energiat. Ülejäänud heitmekogused kompenseeritakse vastavalt kõrgeimatele standarditele sertifitseeritud keskkonna- ja projektiinvesteeringutega.

Auto on projekteeritud Barcelonas, CUPRA peakorteris Martorellis ning toodetakse Zwickau tehases Saksamaal.

CUPRA Born FOTO: Tootja foto

CUPRA Born on saadaval kas 150 hj (110 kW) või 204 hj (150 kW) elektrimootoriga ja tagaveolisena. 58 kWh liitiumioon-akuploki toel suudab auto läbida ühe laadimisega kuni 421 km.

Võimsam versioon kannab lisanime e-Boost, arendab 231 hobujõudu (170 kW) ning 77 kWh akuplokk tagab kuni 548 km sõiduulatust. Põhivarustusse kuulub kiirustundlik progresseeruva ülekandega roolivõimendi ning valikvarustusena pakutakse suuremaid pidureid ja 20-tollisteid velgesid laiemate rehvidega.

Sõitjateruumi viimistluses on kasutatud mitmeid keskkonnateadlikke lahendusi. Üldmulje on sportlik ja juhile suunatud, kuid mugavust jätkub kõigile autos viibijatele. Põhivarustusse kuuluvad korvistmed on kaetud tekstiiliga, mis sisaldab ümbertöödeldud mereplastist valmistatud SEAQUAL®-polüesterlõnga. Valikvarustusena pakutavate korvistmete katted on aga valmistatud Dinamica®-mikrokiudkangast, mis on samuti taaskasutatud materjal.

Rakendus „My CUPRA“ annab juurdepääsu reale kaugjuhitavatele funktsioonidele, sh laadimisele nii kodus kui teel olles. 135 kW laadimisvõrgust saab lisada sõiduulatusele 100 km kõigest 7 minutiga. Borni hind algab 36 300 eurost.

