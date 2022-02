Uus ajastu: oma esimese elektrilise mootorratta toob välja brittide Triumph

Triumph arendab oma elektrilist mootorratast koos kolme partneriga. Arendustöö tehakse Suurbritannias ja kõige nimekam osaleja on autotehnoloogia ettevõte Williams Advanced Engineering. Nende ülesannete pikas nimekirjas on nii tarkvaralahendused kui ka mootorratta aku arendamine. Teadaolevalt on prototüübi akude võimsus 170 kW ja mahutavus 15 kWh, mis võimaldab rattal arendada võimsust kuni 130 kW. TE-1 põhineb 360 V arhitektuuril ja aku laadimiseks kuni 80% kulub hinnanguliselt 20 minutit.