VIDEO ⟩ Ründekopter tõusis ise lendu, jättes piloodid ja reisijad maa peale

Lahingukopteri juhtimine on üks keerulisemaid ülesandeid, millega piloodid peavad hakkama saama. Black Hawki piloodid on tavaliselt hinnalisemad kui ülikallis lahingutehnika ise. Seega miks mitte kasutada siis lahingukopterit ilma pilootideta? Eelmisel nädalal avaldas DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency ehk USA sõjaväe arendusprojektide agentuur) video, kus on näha kopterit, mille armatuurlaua juures enne lendu inimesed veel natuke askeldasid ja siis tõusis lennumasin õhku ilma ühegi inimesteta pardal.