FOTOD ⟩ Viimaks ometi tootmisküps! Alfa Romeo uus mudel noolib magusat turuosa

Alfa Romeo mudelirivi ei ulatu hetkel just silmapiirini. Aga see pole probleem, sest nende sportsedaan Giulia ja suur sportlinnadžiip Stelvio on mõlemad sõiduomadustelt ja välimuselt absoluutses tipus. Probleem on hoopis selles, et Alfa riiulitel valitseb hetkel tühjus seal, kust teeb valiku lõviosa ostjaid. Nimelt pole olnud Alfa Romeol pakkuda väiksemat linnadžiipi. See asi saab nüüd kohe-kohe lahendatud ja Alfa tuleb segmenti, kus ostjate huvi on kõige suuem, tuues tänavu turule väikese premium-klassi linnadžiibi Tonale.