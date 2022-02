Tema valimiste ja võimuloleku ja taasvalimiste aega on läbinud sõnum, et meedia kubiseb valeuudistest. Tegeliku tõe kuulutamine on saanud Trumpi pärisosaks ja üllatuslikult nüüd, ajalehe Правда (Tõde vene keeles) ilmumahakkamise 110. aastapäeva künnisel on ka Ameerika Ühendriikidesse jõudnud oma tõde – Truth Social. Paraku ei ole sellega asjad läinud nii libedalt kui loodetud.