Teisipäeva hilisõhtul ilmus Twitteris Anonymouse nime kandvale kontole teade, et häkkerite rühm «NB65» on maha võtnud Vene kosmoseagentuuri Roscosmos juhtimiskeskuse. Teates lisati, et Venemaa on kaotanud kontrolli oma luuresatelliitide üle.