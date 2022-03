SANKTSIOONID ⟩ Vene autotootja Lada on sunnitud tootmise seiskama, sest jupid said otsa

Ukraina uudisteagentuurid annavad The Wall Street Journalile viidates teada, et «Vene autotööstuse uhkus» Lada on sunnitud tootmise seiskama. Lada on tugevalt sõltuv lääneriikidest pärit komponentidest. Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu said komponendid otsa ja uusi pole enam kusagilt võtta.