Alustame tankitõrjesüsteemist Javelin, sellest on uudistes tõesti väga palju juttu olnud. Eesti oli ettenägelik, annetas Ukrainale Javeline ja need jõudsid kohale enne sõja algust. Sai kohe kasutama hakata. Javelin on ülimalt tõhus ja lihtne, selle kohta öeldakse ühe-mehe-relv, lase ja unusta. Kuidas see töötab? Rene Toomse: «Torusüsteemi sees on rakett ja laskemoon.