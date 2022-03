ARVUSTUS ⟩ Nokia uus telefon G21 on tagasihoidlik, kuid siiski mitme plussiga

Üks on nüüd selge – Nokia nime all enam tipptelefone ei tule , kuid see pole üldsegi halb. Nokia, mida toodab tegelikult HMD Global , mitte meile tuttav Soome Nokia (kuid disaini osas on soomlaste käsi endiselt mängus), ongi odav Hiinas toodetav nutitelefon, mis konkureeribki odavate Hiina nutitelefonidega.

Miks aga sellel Nokia nimi endiselt peal on, see on juba keerulisem küsimus. Meie turu jaoks lisab see võib-olla turuosa nende seas, kes vana tipptegijat endiselt mäletavad. Ajalooliselt võiks ju Nokia tugeva brändiga tipptegijate seas kaasa mängida, kuid praegune brändiomanik on leidnud oma niši just kõige odavamas sektoris.