Laevatõrjerakettidest, nende kujunemisest ja tänapäeva lahendustest

Laevatõrjerakett on üks pealveetõrje relvadest, millel on mitu erinevat nimetust: mõnikord on see seotud raketi konkreetsete omadustega, aeg-ajalt on aga järgnevad terminid samaväärse tähendusega. Üldiselt võib ingliskeelsetes tekstides kohata lühendeid SSM (surface to surface missle), AShM (anti-ship missile) või ASCM (anti-ship cruise missile).