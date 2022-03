Põlva saab endale 176 000 eurot maksvad nutikad liikluslahendused

Põlva vallavanema Martti Rõigase sõnul vajab liiklusohutuse kohalt Põlvas tähelepanu linna tuiksooneks olev suurima liiklussagedusega tee. Kesk ja Jaama tänavast koosneval teelõigul on 14 ülekäigurada ja seda läbib ööpäevas ca 5000 sõidukit. «Kehtib reegel, et igasugune ennetav tegevus on parem kui õnnetus ja siinkohal soovime viia liiklusohutuse Põlva peamisel tänaval uuele tasemele, kus lisaks nutikatele ülekäiguradadele mõõdetaks Eestis esmakordselt ka sõidukite keskmist kiirust,» selgitas ta.