ARVUSTUS ⟩ Kõik ühe kaabli otsas: uuema aja monitor jätab laua puhtaks

Testitud Philipsi töömonitor 243B9H on nagu ikka krüptilise nimega, kuid sellest võib välja lugeda, et tegemist on 24-tollise kuvariga (täpsemalt 23,8-tollisega).

Paneelitehnoloogiaks on IPS, mis tagab laiema vaatenurga ja isegi peaaegu küljelt vaadates peaksid värvid kontorimonitori jaoks talutava selgusega säilima. Tegemist on Full HD ekraaniga, pind on matt ja hajutab võimalikke peegeldusi, mis klaasmajades on paratamatud ning reageerimisaeg 4 millisekundit vihjabki otseselt, et võib vaadata videoid, töödelda Exceli tabelit või surfata veebis, aga mängude mängimiseks pole see mudel midagi erilist. Monitori kontrast ja heledus pole samuti midagi sellist, mis kulmu kergitama paneks, tavalise kontorimonitori keskmised näitajad.