Ukraina mänguarendajad peavad end riigi tuleviku jaoks oluliseks: lahkumine pole me jaoks valik

Sõda Ukrainas on kestnud peaaegu kaks kuud. Lahingutegevus on praeguseks koondumas itta Donbassi ümbrusesse, riigi põhjaosas pesitsevas pealinnas on aga sõjast hoolimata võimalik hinge tõmmata.

«Kiiev on nüüd palju elavam,» räägib mängustuudio Red Beat juhtiv disainer Yaroslav Singaevskiy Polygonile. Mehe sõnul on paljud poed ja kohvikud enda uksed taasavanud, liiklus tihenenud ning võimalik on isegi rentida elektrilisi tõukerattaid. Ta lisab, et Kiievi taaselustamine on majanduse seisukohalt äärmiselt oluline – pealinn moodustab riigi SKT-st tervelt 20%.