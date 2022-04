Viis nippi, mille abil elektriautoga linnas sõites veelgi kaugemale jõuda

Stabiilsus on abiks

Autole kehtivad mistahes kütust kasutades samad füüsikaseadused, mis tähendab, et sujuvam sõit tagab väiksema energiakulu. Seetõttu on ka elektriautodes oluline järgida säästliku sõidu põhiprintsiipe – vältida võimalusel täielikku peatumist, järske pidurdusi ja hoida ühtlast kiirust. Mida vähem kiirus kõigub, seda vähem kulutatakse energiat, seega tasub võimalikult palju kasutada ka püsikiirusehoidjat.

Sõidurežiimid ja kiirendamine

Elektrimootorid saavutavad kohe maksimaalse pöördemomendi, mistõttu võib kiirendamine kaasa tuua suurema energiakulu. Energia kokku hoidmiseks võib kasutada Eco-režiimi ning sõita rahulikumalt. Säästurežiim vähendab elektriautodes ka õhksoojuspumba tööd ja nii tarbib auto veelgi vähem energiat. Selle arvelt on muidugi autos mõnevõrra palavam või külmem.

Linnaliiklusesse mõeldud elektriautodes pakuvad tootjad lisaks sõidurežiimidele ka teisi lahendusi, mis sõiduulatust suurendavad. Mitmetel mudelitel, näiteks ka Mazda MX-30-l, jaotub kaal esi- ja tagatelje vahel peaaegu võrdselt. Lisaks aitab juhitavust parandada madal raskuskese – selle jaoks paigutatakse akupakk auto põhja alla.

Tooda pidurdamisel energiat

Erinevates elektrisõidukites kasutatakse erinevaid regeneratiivsüsteeme. See ei tähenda, et toodad pidurdamisel lisakilomeetreid, vaid pigem säilitad olemasolevat sõiduulatust. Kui intensiivselt regenereerivat pidurdussüsteemi kasutada, sõltub juba harjumusest ja sõidutingimustest. Eriti hästi on regenereerimissüsteemi mõju näha ummikutes..

Rehvid on olulised

Lisaks peatumisele ja kiirendamisele mõjutab autode energiakulu ka veeretakistus, mistõttu töötavad rehvitootjad pingsalt, et pakkuda võimalikult efektiivseid valikuid. Elektriautode puhul on need sõiduulatuse tagamisel abiks, kuid tuleks ka meeles pidada, kuidas võimalikult säästlik olla. Vihmase ilmaga tasuks võimaluste piirides vältida lompe ning lumise ilmaga lobjakat täis teid – need suurendavad takistust ning võivad sõiduulatust vähendada.

Samuti tuleb meeles pidada, et vale rehvirõhuga sõitmine mõjub halvasti nii rehvide elueale kui ka energiakulule.

Vali mõistlik temperatuur

Kaasaegsetes elektriautodes on tõhusad kütteseadmed, kuid need mõjutavad siiski ka sõiduulatust. Seetõttu tuleb parima sõiduulatuse jaoks leida tasakaal mugavuse ja energiakulu vahel. Lisaks eelsoojendusele võib kasutada ka rooli- ja istmesoojendust, kuna need võtavad vähem energiat kui kogu auto soojaks kütmine. Kütte võib välja lükata juba 5–10 kilomeetrit enne sihtpunkti jõudmist. Parkimise ajaks pole mõtet autot kütta – auto hoiab ise sooja ja pigem jätta see energia akusse.

Tegelikkuses pole põhjust muretseda

Väiksemate linnasõiduks mõeldud elektriautode valik on täna piisavalt suur, et rahuldada paljude erinevate juhtide vajadusi. Ülikompaktse mudeli otsijad võivad valida näiteks tillukese Fiat 500e või veidi suurema Volkswagen e-UP!’i, veidi suurema sõidukaaslase soovijad saavad aga vaadata Mini Cooper SE, Honda E või RedDoti auhinna võitnud elektrilise Mazda MX-30 linnamaasturi poole.

Ehkki kõik need mudelid on erinevad oma kuju ja stiili poolest, ühendab neid üks ühine joon – ühe laadimisega läbitav vahemaa on umbes 200 kilomeetrit. Tegelikkuses pole põhjust muretseda, kuna keskmiselt sõidetakse linnas päeva jooksul vaid 50-60 kilomeetrit.