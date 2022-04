Esmaspäeva hommikul analüüsisid Twitteri sõjanduskontod pühapäeval avalikkuse ette jõudnud fotosid Mustal merel raketitabamuse saanud ristlejast Moskva. Küsimuse all oli fotode ehtsus ja usaldusväärsus. Edasi arutleti juba selle üle, mis täpselt on laeval pihta saanud.

Selles sõjas tasub Twitterit jälgida. Mõnikord kasvõi üksnes selleks, et osa saada tuju tõstvast meemiplahvatusest, nagu järgnes raketiplahvatusele Moskval. Juba ainuüksi see tohutu hulk meeme ja ohjeldamatut killuloopimist näitas, kui oluline võit – ja mitte ainult sõjanduslikult – oli Moskva põhjalaskmine. Ja et seda tehti Ukraina päritolu rakettidega Neptun.