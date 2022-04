NEW SCIENTIST ⟩ Suurtööstus laieneb ähvardava kiirusega maailmamerre

Maailma esimene avamere tuulepark avati Taanis Lollandi ranniku lähedal 1991. aastal. Sellest ajast alates on maailma meretuuleparkide koguvõimsus kasvanud peaaegu 35 gigavatini, millest piisaks kogu Ühendkuningriigi vooluga varustamiseks. Pea kõik see tootmisvõimsus asub Euroopa (25 GW) ja Hiina (9 GW) vetes. Samuti on huviorbiidis muud avamere taastuvenergiaallikad, sealhulgas lained, tõusu-mõõna-energia, hoovused, soolsusgradiendid (gradient on mingi omaduse erinevus, mida saab muundada energiaks; näiteks soolase ja mageda vee segunemisel võib vastavas seadmes luua elektrivoolu – toim) ja mere biomass. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks paigaldada 2030. aastaks ühe gigavati jagu alternatiivseid energiamuundamisseadmeid, ütleb Benjamin Lehner Hollandi mereenergiakeskusest Haagis.