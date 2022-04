Roheline lennundus: ülikerged vesinikupaagid tõukavad reaktiivkütuseid kõrvale

Põhiline jääkprodukt, mis elementides elektrit tootes tekib, on vesi. Lisaks, kui H 2 toota taastuvatest allikatest, nt kasutada seda soodsatel hetkedel tuule- ja päikeseenergia «purki püüdmiseks», on roheliselt toodetud vesiniku süsinikujälg 0.

H 2 kütuseid on aga pikalt peetud lendamiseks liiga raskeks – paljuski selle pärast, et surugaasi kujul hoiustamiseks ette nähtud mahutite mõõtmed ja kaal on olnud otstarbetult suured, võrreldes suhteliselt väikse kasuliku kütusemassiga. See on aga tänu tehnoloogilistele arengutele muutumas.