KAS TEADSITE? ⟩ Viis põhjust, miks on leedtuled valdavaks saanud

Kuigi esimene valgusdioodide ehk leedide tehniline kontseptsioon töötati välja juba 1927. aastal, siis esimene punane leed toodeti alles 1962. aastal. Siniseid valgusallikaid tuli oodata 1994. aastani ning valgeid dioode sellest aasta kauemgi. Hoolimata sellest, et leedide arendusteekond on olnud pikk, on need tänaseks massiliselt kasutusel nii kodumajapidamistes, autotööstuses kui ka näiteks tänavavalgustuses.