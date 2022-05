Euroopa Liit avas oma sotsiaalmeediaplatvormi ja see näeb esialgu üsna igav välja

Euroopa Liit valmistub alternatiivideks: USA-ga on pidevalt andmekaitseprobleeme ja Facebook on juba ähvardanud karmide piirangute pärast EL-i turult lahkuda. EU Voice on esialgu veel vaid ametnike hääletoru.

Kui miljardär Elon Muskile ei meeldinud Twitter ja ta ostis selle ära, et meelepärasemaks muuta, siis Euroopa Liidu ametkonnad kasutavad teist teed. Nad ehitavad ise uue platvormi. Juba on loodud EL-i «Facebook», avatud on EL-i «Youtube» ning veel on ootel oma «Instagram» ja «Spotify», kus kasutajate õigused olevat paremini kaitstud.