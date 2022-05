Siemens esitles Saksamaal oma esimest vesinikurongi

Vesinikkütusega rongid on osa Saksamaa valitsuse plaanist 2030. aastaks elektrifitseerida 75 protsenti raudteevõrgust.

Kütuseelemendid tekitavad keemilistest reaktsioonidest puhast elektrit, kasutades selleks vaid vesinikku ja hapnikku, kusjuures ainsaks emissiooniks on vesi.

Kuigi enamik vesinikku tuleb praegu gaasitööstusest, kasutatakse Siemensi rongimudelis nimega Mireo Plus H rohelist vesinikku, mis on toodetud taastuvenergia baasil. «Iga tarnitud rong säästab 30 aasta jooksul kuni 45 000 tonni süsihappegaasi,» ütleb Siemensi mobiilsusjuht Michael Peter.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustab Mireo Plus H katsesõitudega 2023. aastal Edela-Saksamaal, enne kui see 2024. aastal Tuebingeni, Horbi ja Pforzheimi vahelistel liinidel kasutusele võetakse.

Vesinikumudeliga üritab Siemens järele jõuda Prantsusmaa konkurendile Alstomile, kellel sellised rongid juba turul on. Kaks Saksa liidumaad on juba Alstomilt 41 rongi tellinud ning katsetusi on tehtud mitmes riigis, sealhulgas Austrias, Poolas ja Prantsusmaal.