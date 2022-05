Kas teil on juba garaažis? Hingega auto võitis briti maineka ajakirja «tuleviku klassiku» tiitli

Tiitliomanik selgus rahvahääletuse, Beaulieu automuuseumi ja ajakirja Autocar ühise valikuna. Valik langes Alfa Romeo Giulia Quadrifogliole, sest see on üks hingestatumaid autosid, mis tänapäeval üldse müügil on. Žürii tõstis esile auto sõidudünaamikat, stiilset välimust, täpsust teel ja selget unikaalsust, mis eristab teda konkurentide mudelitest.

Autocari peatoimetaja Mark Tisshaw sõnul on «Giulia Quadrifogliol tulevase klassiku kõige olulisem omadus: ta läheb kähku südamesse. See auto on ülev sõita ja ilus vaadata ja oleks võinud selle auhinna võita ainuüksi välimuse eest. Kuid mis kõige tähtsam, tal on põhiomadus, mida me kõik Alfa Romeos armastame – tal on hing.»