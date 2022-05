Suurem osa autotootjatest ei kavatse kliimaeesmärke täita

Selleks, et sektor suudaks sammu pidada eesmärgiga hoida globaalne soojenemine alla 1,5 ̊C, peaksid enam kui pooled uutest sõidukitest, mis 2029. aastal tootmisliinidelt saabuvad, olema elektrilised. Kuigi enamik autotootjaid avalikult Pariisi leppe eesmärke toetab, on 12 autotootjast 11 valitsuste plaanidele kiirendada üleminekut elektriautodele aktiivselt vastu seisnud.

Eriti kaugel eesmärgist on Jaapani autohiiglased Toyota, Honda ja Nissan, kusjuures mittesaastavad autod moodustaksid 2029. aastal vastavalt vaid 14, 18 ja 22 protsenti nende plaanitavast toodangust. Nende järel on Lõuna-Korea Hyundai, USA tootja Ford ja Prantsusmaa Renault vastavalt 27, 28 ja 31 protsendiga. Erandiks on USA autotootja Tesla, kes ainult elektrisõidukeid toodabki.

«Sisuliselt mitte ükski autotootja ei suuda nullheitele ülemineku plaanidega sammu pidada,» ütles Incluence Mapi programmijuht Ben Youriev AFP-le. Tema sõnul toetavad eesmärkidest enim maha jäänud tootjad kliimapoliitikat ka kõige vähem.

Kõige lähemal soojenemise piiramisele vastavale tootmissihile – 52 protsenti elektriautosid – on Stellantis, Volkswagen ja BMW, kes on oma sõidukipargist 36-42 protsenti 2029. aastaks planeerinud elektriliseks. Päriselt planeerib eesmärki peale Tesla täita vaid Mercedes-Benz.

Teadlased võtsid aruandes aluseks rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) stsenaariumi, mille kohaselt peaksid 2030. aastal toodetud autodest 57,5 protsenti olema elektrilised, et transpordisektoris Pariisi leppe eesmärke täita suudetaks. IEA stsenaariumis eeldatakse, et taastuvenergia osakaal ülemaailmses elektritootmises on 2030. aastal umbes 60 protsenti. Influence Map võrdles neid nõudmisi IHS Markiti prognoosidega tootmise kohta.

Selgub, et 2029. aastaks peaks autotootjate plaanide järgi toodetud elektriautode osakaal olema vaid 32 protsenti. See tähendab, et IEA stsenaariumi järgimiseks peaks autotööstus suurendama nullheitega autode tootmist 80 protsendi võrra.

Raporti tulemused näitavad, et valitsuste poliitikatel on sisepõlemismootoritest loobumise tempole oluline mõju. Sisepõlemismootoriga autod moodustavad valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu (IPCC) andmetel umbes 16 protsenti ülemaailmsest energiaga seotud süsihappegaasi heitest.