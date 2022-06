NASA tellib erafirmadelt 3,5 miljardi dollari eest skafandreid

USA kosmoseagentuur NASA teatas, et on valinud välja kaks ettevõtet, millelt tellitakse 3,5 miljardi dollari eest skafandreid nii rahvusvahelise kosmosejaama kui ka Kuu-programmi Artemis jaoks. Axiom Space ja Collins Aerospace on ettevõtted, millelt saadakse skafandreid kuni 2034. aastani. Collins Aerospace’il on skafandrite loomisel kogemus. Mitte pelgalt tänu sellele, et nad kaasasid pakkumise tegemisse ILC Doveri, vaid see 1947. aastal asutatud ettevõte valmistas kosmoseülikondi juba Apollo Kuu-programmi jaoks. 1974. aastal oli nende avakosmosesse mõeldud skafandri hind ligi 20 miljonit dollarit (praeguses vääringus oleks see 120 miljonit dollarit).