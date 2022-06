Kauaoodatud PS5 mängu ilmumine võis just lükkuda aastasse 2023

Mütoloogiline märuliseiklus «God of War Ragnarök» on järjeosa 2018. aastal PlayStation 4 peal ilmunud «God of Warile».

Esimese osa lugu rääkis endisest Kreeka sõjajumalast Kratosest, kes enda mineviku vigade eest Skandinaaviasse maapakku põgenenud oli ning seal uue pere lõi. Probleemid leidsid aga mehe üles ning nii pidigi ta nüüd kohalike jumalustega madistama hakkama.

«God of War Ragnarök» peaks jätkama sealt, kus esimene osa pooleli jäi. Fännid on teose ilmumist pikalt oodanud. Mäng kuulutati välja 2020. aasta septembris ning vähemalt toona lubati, et see jõuab poelettidele 2021. aasta sügisel.

Nii siiski ei läinud.

Ametlikult peaks mäng meieni jõudma veel millalgi 2022. aasta sees. Viimaste raportite kohaselt on aga seegi kahtlane.

Veebiportaal Gamereactor väidab nimelt, et erinevate allikate kohaselt lükkub teose ilmumine 2023. aastasse.