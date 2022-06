Elon Musk tahab järgmise suure plaaniga muuta täielikult maailma energiasüsteemi

Tesla teise Suure Plaani eesmärgid on selles osas justkui peaaegu täidetud, et lubatud uued sõidukid on peale ühe erandi juba välja kuulutatud, aga nüüd peavad mõned neist minema veel masstootmisse.

Plaanis mainutud uut tüüpi pikap on Cybertruck, mida on esitletud, aga mida veel massiliselt ei toodeta. Kompaktne maastur Model Y aga on juba tootmises. Raskeveok Tesla Semi on samuti tootmisküps, vaid suure reisijate hulgaga linnatranspordi liikurit ehk Tesla bussi või metroorongi pole veel näidatud. See viimane kuulutati küll välja koostöös linnade alla tunneleid puuriva The Boring Company´ga, kuid Tesla pole kunagi veel isegi ühtki visiooni sellest näidanud.