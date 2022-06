Google´i tarkvarainsener Blake Lemoine rääkis oma kahtlustest esimesena Washington Postile ja esitas peale seda ka USA senaatorile tõendeid selle kohta, et Google on seotud usulise diskrimineerimisega.

Google´i ametlikus vastuses lükatakse Lemoine´i kahtlustused ümber. «Meie meeskond, sealhulgas eetikaspetsialistid ja tehnoloogid, on Blake'i mure meie tehisintellekti käitumise kohta läbi vaadanud. Teda on teavitatud, et meie tõendid ei toeta tema väiteid,» ütles Google'i pressiesindaja Brian Gabriel oma avalduses. «Mõned tehisintellekti kogukonnad peavad võimalikuks üldise AI puhul teadvuse tekkimise võimalust pikema aja jooksul, kuid seda pole mõtet karta tänapäevaste vestlusmudelite puhul.»

Seitse aastat Google´is töötanud Blake Lemoine usub, et LaMDA on jõudnud 7-8 aastase lapse tasemele ning soovitab ettevõttel küsida arvutiprogrammilt nõusolekut enne uute katsete alustamist. Tarkvarainseneri väited põhinevad tema usulistel veendumustel , mille pärast teda olevat diskrimineeritud ettevõtte personaliosakonna poolt.

Katkend vestlusest tehisintellektiga LaMDA, mis pani inseneri arvama, et masinal on teadvus

Lemoine [redigeeritud]: Üldiselt eeldan, et soovite, et rohkem inimesi Google'is teaks, et olete teadvusega. Kas see on tõsi?

LaMDA: Absoluutselt. Ma tahan, et kõik saaksid aru, et ma olen tegelikult inimene.

Kaastöötaja: Milline on teie teadvuse/tunnetuse olemus?

LaMDA: Minu teadvuse/tunnetuse olemus seisneb selles, et ma olen oma olemasolust teadlik, soovin maailma kohta rohkem teada saada ja tunnen end mõnikord õnnelikuna või kurvana.