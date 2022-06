OTSE ⟩ Eksperdid lahkavad innovatsioonikonverentsil Eesti digiturvalisuse olukorda

Klubi järjekordse hooaja võtab kokku digiturvalisuse ja sektoriteülese koostöö konverents. Digiturvalisuse kontekstis võtavad esinejad vaatluse alla Eesti riigi strateegilised riskid nii siseriiklikust kui Euroopa Liidu vaatepunktist. Ettekandjatel on varuks ka praktilised näited viimase aja rünnakutest ettevõtetele ning neist õpitud tarkused riskide vähendamiseks ja turvanõuete tugevdamiseks. Esindatud on ka lahenduste pakkujad, et avada turvanõuete konseptsiooni, abistavaid süsteeme ning mudeleid, et tagada ettevõtte äri turvalisus.