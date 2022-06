Husqvarna hakkab kasutama brändide-ülest keskkonda säästvat akusüsteemi

Power for All akusüsteemiga on juba liitunud mitmed nii kodumasinate kui aiaseadmete tootjad nagu Gardena, Flymo, Wagner, Steinel, Gloria, Rapid, Perfect Pro, Kübler Workwear ja muidugi ka Bosch ise, kes selle algatas.

Praeguseks on maailmas müüdud rohkem kui 25 miljonit Power for All akulahendust, mis sobituvad väga erinevate akuseadmetega. 18 V akud on järjepidevalt ühilduvad seadmetega juba alates 2007. aastast. Lisaks laieneb Power for All´i tooteportfell sel aastal üle sajale tööriistale.

Husqvarna Eesti tegevjuhi Jaanus Vahesalu sõnul on antud sammu eesmärk vähendada keskkonnamõju ja muuta aiaomanike elu lihtsamaks. «Ühele akusüsteemile üleminek võimaldab vähendada erinevatele seadmetele mõeldud akude hulka, mis on kindlasti keskonnasõbralikum lahendus. Samuti on see aiaomanike jaoks mugavam ja säästlikum,» kommenteeris Vahesalu.

Husqvarna kavatseb juba järgmisel aastal tuua turule uue akutoitel aiaseadmete sarja, mis ühildub Power for All akusüsteemiga.

Brändideülesest akusüsteemist on lähemalt juttu siin: www.powerforall-alliance.com.