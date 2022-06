Peale pea 27 aasta pikkust teenistust saadab Microsoft Internet Exploreri oma viimsele teekonnale. Kui veebilehitseja 1995. aastal välja tuli, tõusis see mõne aastaga populaarseimaks brauseriks ning oma kunagise populaarsuse tõttu on see ka kahtlemata kivistunud suurema osa internetikasutajate mällu.