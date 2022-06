Ära unusta neid tasuta mänge, su rahakott tänab sind!

Epic Gamesi veebipoes on meid sel korral ees ootamas ohtralt avastamist ja nuputamist nõudev omapärane üksikisikuvaates platvormer « Supraland ». Teose autorite endi sõnul on inspiratsiooni ammutatud säärastest tuntud mängudest nagu «The Legend of Zelda», «Metroid» ja «Portal».

Taas on põhjust meelde tuletada, et terve juunikuu vältel on täiesti tasuta loopõhine seiklusmäng «Tell Me Why». Teos räägib loo transsoolisest mehest, kes naaseb nukraid mälestusi täis lapsepõlvekoju.