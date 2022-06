Tasuta arvutimängud võivad teha sinust automehaaniku

Kui teile meeldivad lauamängud, aga mitte kuidagi ei viitsi sõpru külla kutsuda, et neid mängida, siis ehk sobib teile hoopiski järgmine mäng? Kel automehaaniku amet meeltmööda pole, saab kätt proovida «Troonide mängu» teemalise virtuaalse lauamänguga «A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition».