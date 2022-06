PODCAST ⟩ «Teine Tase» küsib: kas PlayStationi uus teenus on sinu raha väärt?

Jaanilaupäeval jõudis ka eestlasteni võimalus proovida kuutasupõhise PlayStation Plus teenuse uhiuut versiooni. Põhimõte on lihtne – mida rohkem raha maksad, seda rohkem sisu sulle pakutakse.

Sten on selle ära proovinud ning üritabki teistele selgeks teha, mida täpselt pakutakse, kellele on teenuse kallimad astmed mõeldud, ning kas see on üldse mängurite raha väärt. Lisaks räägib Andri enda luksuslikust reisist Istanbuli.