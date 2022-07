Kolm tasuta arvutimängu lubavad sul kehastuda «Robin Hoodi» tegelasteks ja elada fantaasiamaailmas

Mis veelgi parem, neid saab endale täiesti tasuta. Taaskord on abikäe osutajaks Epic Gamesi veebipood, kus sel korral jagatakse ära tervelt kolm erinevat teost.

Esimeseks neist märulimäng « Hood: Outlaws & Legends ». Mitmikmängupõhine seiklus asetab su Robin Hoodi lugudest tuttavate tegelaste saabastesse. Üheskoos kaaslastega tuleb sõrmed taha saada rikaste rahale, et see siis robinhoodilikult vaestele ära jagada.

Veel saavad Epic Gamesi platvormi kasutajad enda kontole lisada säärase taktikalise käigupõhise, roguelike žanrisse kuuluva rollimängu nagu seda on «Iratus: Lord of the Dead».