Infonäljas mängurid nõudsid arendajalt vastuseid, seejärel kostitasid neid siivutute piltidega

Infonäljas fännid on aga aina rahutumaks muutunud. Juba pikalt on arendajate motoks olnud «jagame infot siis, kui meil on midagi öelda.» Samal ajal levivad internetis erinevad kuulujutud ilmumiskuupäeva edasilükkumise kohta või väidetakse, et Sony valmistub kohe-kohe seda avaldama.