Need kaks tasuta mängu pakuvad sulle pikkadeks tundideks meelelahutust

Londonis puhkenud zombiviirus on jõudnud otsapidi ülejäänud Euroopasse ning nüüd on mängija ülesandeks elavate surnute hordidele vastu panna ja ellu jääda. Oma võimeid saab proovile panna kas üksi või võtta kampa kuni viis sõpra, et siis üheskoos zombidele säru teha.