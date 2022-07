Šveits viib kaubaveo tunnelitesse, asjad hakkavad liikuma robotiseeritud urgudes

«Urgudes» hakkavad liikuma väikesed kiired kaubavagunid ehk kapslid ja nende liiklust juhib, nagu tänapäeval kombeks, tehisintellekt. Maa-aluste tunnelite võrgustikus liikuvad kaubakapslid on automatiseeritud ja elektrilised, suudavad ise koorma ettenähtud kohtadest peale võtta ja maha panna ning võrk töötaks pidevalt nagu tehase konveier.

See on nagu vaese mehe Hyperloop, mis ei vea inimesi ning ei kihuta tuhat kilomeetrit tunnis, vaid liigub rahulikult ja stabiilselt. Seda võivad nii-öelda viimase kilomeetri teenusena täiendada ka mõned torutranspordi lahendused, mis viivad paki inimesele juba otse koju kätte.

Kaubakapslid laaditakse maapealses jaotuskeskuses robotite abiga ja siis sõidavad need liftiga maa-alusesse linnadevahelisse torusse. Foto: Cargo Sous Terrain

Firma rõhub oma tunnelitranspordi puhul stabiilsusele, mitte sellele, et ülehelikiirusel pakke liigutada. Selle asemel, et saada üks suur tarne iga päeva või kahe järel nagu praegu, tuleb ettevõtetele pidev kaubavoog. Selleks liiguvad kapslid maa all stabiilselt ja turvaliselt kiirusega 30 kilomeetrit tunnis.

Aeglane kiirus on vajalik energia kokkuhoiuks, sest kogu uus transpordisüsteem, mis kaubaveo maa alla viib, peab endale ise elektri tootma. Samuti pole pideva kaubavooga nii oluline, kas saadetis tuleb natuke varem või hiljem.

Linnades ühendavad tunnelid kaubakeskusi ja tööstuskeskusi, maa peal toovad maapealsed robotkullerid kauba edasi inimese ukse taha. Foto: Cargo Sous Terrain

Ettevõtete jaoks on oluline maht ning tunnelites liikuvad kapslid tagavadki automaatse pideva pealevoo vastavalt inimeste tellimusele. Maa peale see liiklus varsti enam ära ei mahuks, ennustab ettevõte - kaubaveo mahud peaksid 2040. aastaks kasvama 37% ja see tähendab, et veoautosid ilmub teedele veel palju rohkem.

Cargo Sous Terrain tahab teha vastupidi Elon Muski Hyperloopile - koristada tänavatelt ära kauba, mitte inimesed ja suunata hoopis asjad torudesse. Maa peal jääks rohkem ruumi inimeste transpordile, kaoksid ummikud ja poleks enam vaja nii palju teid laiendada või juurde ehitada. Inimesed aga ei peaks samuti nii palju kaupade järgi mööda poode ringi sõitma - need toimetatakse maa alt neile lähimasse müügikohta või toob kuller robotiseeritud sõlmpunktist otse koju kätte.

Esimene 70-kilomeetrine osa uutmoodi kaubatunnelist on juba ehitamisel. Foto: Cargo Sous Terrain

Esimest lõiku juba ehitatakse. See kulgeb Härkingen-Niederbippist Zürichini, on umbes 70 kilomeetri pikkune ning valmib 2031. aastaks. Lõigul on 10 ühenduspunkti ehk kaubajaoturit. Laienemine teiste Šveitsi oluliste logistika- ja jaotuskeskuste suunas jätkub järk-järgult kuni 2045. aastani. Siis saab valmis ka Bodeni järve ja Genfi järve vaheline 500 kilomeetri pikkune võrgustik, mille harud ulatuvad Baseli, Luzerni ja Thuni linnadeni. Ennustuste järgi vähendab süsteem 30% maapealsest kaubaliiklusest.