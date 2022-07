ARVUSTUS ⟩ Kell, mis jälgib salaja põnni ja on samal ajal ka telefoni eest

Koolieelses vanuses tundub nutitelefon vanemate jaoks liiga palju, et anda lapsele igapäevaseks kasutamiseks. Pealegi võib see katki kukkuda või ära kaduda. Kell aga on alati käe peal ja seal pole ka liigseid ahvatlusi, mis segaksid. Canyoni lastekell Sandy KW-34 on karbist välja võttes rohkem nagu mänguasi, kui nutikas kell, aga samas on rihm pehmest silikoonmaterjalist ning laste käe järgi tehtud suuruses, seega võiks terve päeva käe peal olla küll.