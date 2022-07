Rahvusvaheline kosmose küberturbe konverents toimub teist aastat järjest Tallinnas

Küber- ja kosmoseturvalisuse konverentsil astub peaesinejana üles Euroopa Kosmoseagentuuri telekommunikatsiooni ja integreeritud rakenduste direktor Elodie Viau, kelle sõnul ei ole kosmos ainuüksi tulevik, vaid ka meie olevik juba tänasel päeval. «Usun, et Eesti on digiriigina suurepärane koht, kus näidata teema aktuaalsust ning arutada valdkonna ekspertidega kosmose turvalisuse üle ajal, mil küberrünnakud on igapäevane nähtus,» ütleb Viau.

Konverentsi eesmärk on tuua tähelepanu erinevatele võimalustele kosmose valdkonnas, et ennustada ja visualiseerida nõudlust antud sektoris ning kasvatada kosmosehuviliste kogukonda, et tagada jätkusuutlik kasv ka tulevikuks. «Kosmosevaldkonda ootab lähiaastatel ees hüppeline võrgustumine ja digitaliseerimine, mistõttu muutub ka küberturvalisus kosmoses üha olulisemaks. Eestis on olemasolev küberturbe kompetents maailmatasemel ning konverents annab võimaluse arendada küberturbe valdkonna võimekust koostöös teiste globaalselt edumeelsete organisatsioonidega,» selgitab Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi küberturvalisuse ekspert Marily Hendrikson.