PILDID ⟩ Eesti idufirma avas teletornis esimese väikefirmana globaalse eSIM-i tehnoloogiaga serveriruumi

«Meie missiooniks on pakkuda asjade interneti ettevõtetele kaasaegset mobiilset ühenduvusteenust kogu maailmas,» ütles 1oT kaasasutaja ja tegevjuht Märt Kroodo. «Kui majanduse üldine suund on omavahelise koostöö poole, siis globaalse ühenduvuse pakkumise turul on jäänud domineerima monopoliseisundis telekomiettevõtted. Nende eesmärgiks on «lukustada» klient enda teenuse külge, tehes operaatori vahetuse kulukamaks ja keeruliseks. Oma infrastruktuuriga saame teha eSIMi tehnoloogia kättesaadavaks kõigile asjade interneti turul tegutsevatele ettevõtetele.»